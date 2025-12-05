Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Минчанка» сыграет с «Уралочкой», «Протон» против «Тулицы» и другие матчи

Пари Суперлига по волейболу.
Женщины.
12-й тур.
5 декабря, пятница.
Минчанка — Уралочка — 18.00.
Протон — Тулица — 18.00.
Корабелка — Динамо Краснодар — 19.00.
Ленинградка — Динамо-Ак Барс Казань — 19.30.
6 декабря, суббота.
Енисей — Динамо-Метар — 12.00.
Локомотив — Омичка — 18.30.
Заречье-Одинцово — Динамо Москва — 19.00.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 10 побед — 1 поражение (30 очков), Заречье-Одинцово — 10−1 (29), Уралочка — 7−4 (24), Ленинградка — 7−4 (20), Локомотив — 6−5 (18), Динамо Москва — 5−6 (16), Омичка — 5−6 (16), Тулица — 5−6 (15), Протон — 5−6 (15), Корабелка — 5−6 (15), Динамо-Метар — 4−7 (9), Динамо Краснодар — 3−8 (9), Енисей — 3−8 (8), Минчанка — 2−9 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.