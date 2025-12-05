Ричмонд
Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Минчанка» сыграет с «Уралочкой», «Протон» против «Тулицы» и другие матчи

С 5 по 6 декабря пройдут матчи 12-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Пари Суперлига по волейболу.

Женщины.

12-й тур.

5 декабря, пятница.

Минчанка — Уралочка — 18.00.

Протон — Тулица — 18.00.

Корабелка — Динамо Краснодар — 19.00.

Ленинградка — Динамо-Ак Барс Казань — 19.30.

6 декабря, суббота.

Енисей — Динамо-Метар — 12.00.

Локомотив — Омичка — 18.30.

Заречье-Одинцово — Динамо Москва — 19.00.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 10 побед — 1 поражение (30 очков), Заречье-Одинцово — 10−1 (29), Уралочка — 7−4 (24), Ленинградка — 7−4 (20), Локомотив — 6−5 (18), Динамо Москва — 5−6 (16), Омичка — 5−6 (16), Тулица — 5−6 (15), Протон — 5−6 (15), Корабелка — 5−6 (15), Динамо-Метар — 4−7 (9), Динамо Краснодар — 3−8 (9), Енисей — 3−8 (8), Минчанка — 2−9 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.