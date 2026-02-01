Волейболистки «Локомотива» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Калининградский «Локомотив» дома нанес поражение подмосковному «Заречью-Одинцово» в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла Калининграде и завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:21, 25:21) в пользу хозяек.
«Локомотив», одержавший 11-ю победу при девяти поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Заречье-Одинцово», потерпевшее седьмое поражение при 13 победах, располагается на третьей строчке.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Динамо-Метаром» из Челябинска, а «Заречье-Одинцово» также на выезде встретится с саратовским «Протоном». Обе встречи пройдут 7 февраля.
В другом матче казанское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо-Метар» со счетом 3−0 (25:14, 25:12, 25:15).