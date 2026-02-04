Ричмонд
Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. «Горький» обыграл «Динамо-ЛО», «Белогорье» победило «Оренбуржье», другие матчи

С 6 по 8 февраля пройдут матчи 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

23-й тур.

6 февраля.

Енисей — МГТУ — 3−1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:23).

Газпром-Югра — Факел — 2−3 (25:22, 30:28, 23:25, 23:25, 12:15).

Горький — Динамо-ЛО — 3−1 (24:26, 25:18, 25:19, 25:19).

Белогорье — Оренбуржье — 3−0 (28:26, 25:22, 25:20).

7 февраля.

Локомотив — Зенит-Казань — 15.00.

Урал — Зенит Санкт-Петербург — 15.30.

Ярославич — Кузбасс — 17.00.

8 февраля.

Динамо Москва — Нова — 17.00.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 21 победа — 1 поражение (60 очков), Зенит Санкт-Петербург — 18−4 (55), Локомотив — 18−4 (54), Динамо Москва — 18−4 (53), Белогорье — 15−8 (46), Динамо-ЛО — 14−9 (38), Енисей — 12−11 (37), Нова — 12−10 (36), Факел — 11−12 (32), Газпром-Югра — 10−13 (29), Горький — 9−14 (24), Оренбуржье — 7−16 (22), Урал — 5−17 (18), Кузбасс — 4−19 (15), Ярославич — 4−18 (14), МГТУ — 2−21 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.