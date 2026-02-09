Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Локомотив» встретится с «Протоном», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
22-й тур.
9 февраля.
Динамо Краснодар — Ленинградка — 19.00.
10 февраля.
Енисей — Тулица — 15.00.
Локомотив — Протон — 20.00.
11 февраля.
Омичка — Динамо-Ак Барс Казань — 16.00.
Уралочка — Динамо-Метар — 16.30.
Минчанка — Динамо Москва — 18.00.
Заречье-Одинцово — Корабелка — 19.30.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань — 18 побед — 3 поражения (56 очков), Уралочка — 17−4 (53), Заречье-Одинцово — 14−7 (43), Ленинградка — 14−6 (39), Динамо Москва — 13−8 (38), Локомотив — 12−9 (36), Корабелка — 11−10 (30), Тулица — 10−11 (31), Протон — 9−12 (27), Омичка — 8−12 (26), Динамо Краснодар — 7−14 (18), Динамо-Метар — 6−15 (18), Енисей — 4−17 (12), Минчанка — 3−18 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.