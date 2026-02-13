Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» победил МГТУ, «Ярославич» проиграл «Динамо-ЛО» и другие результаты

Суперлига. Чемпионат России по волейболу. Мужчины. 25-й тур
14 февраля.
Енисей — Нова — 3−1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20).
15 февраля.
Оренбуржье — Локомотив — 1−3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25).
Газпром-Югра — Кузбасс — 3−2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11).
Зенит-Казань — Факел — 3−1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).
Горький — Динамо Москва — 1−3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25).
Белогорье — Зенит Санкт-Петербург — 0−3 (26:28, 19:25, 23:25).
16 февраля.
Урал — МГТУ — 3−0 (25:15, 25:22, 25:22).
Ярославич — Динамо-ЛО — 1−3 (23:25, 22:25, 25:22, 22:25).
Турнирное положение: Зенит-Казань — 24 победы — 2 поражения (70 очков), Зенит Санкт-Петербург — 21−4 (64), Динамо Москва — 21−4 (62), Локомотив — 20−5 (59), Белогорье — 16−9 (49), Динамо-ЛО — 16−9 (43), Енисей — 13−12 (41), Нова — 13−12 (39), Факел — 11−14 (32), Газпром-Югра — 11−14 (31), Горький — 9−16 (24), Урал — 7−18 (24), Оренбуржье — 7−18 (22), Кузбасс — 5−21 (19), Ярославич — 5−20 (16), МГТУ — 2−23 (8).