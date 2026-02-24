Тренера ВК «Зенит» Алекно оштрафовали за ненормативную лексику

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Главный тренер петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается на сайте организации.
Согласно документу, Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова в адрес официального лица во время матча против «Белогорья» 15 февраля. Решение о санкциях в отношении тренера во вторник вынесла дисциплинарно-этическая комиссия ВФВ.
Алекно является рекордсменом по числу титулов чемпиона России в качестве тренера. Он девять раз приводил к чемпионству казанский «Зенит» и еще один раз — столичное «Динамо». На его счету восемь побед в Кубке России и восемь — в Суперкубке страны. Также с «Зенитом» Алекно пять раз брал Лигу чемпионов и стал клубным чемпионом мира в 2017 году. Во главе «Тура» он побеждал в чемпионате Франции и Кубке Франции.
Алекно 59 лет. В 2012 году он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Помимо Олимпиады-2012, Алекно выиграл со сборной России Мировую лигу и Кубок мира в 2011 году.