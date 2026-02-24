Тренера ВК «Зенит» Алекно оштрафовали за ненормативную лексику

Алекно является рекордсменом по числу титулов чемпиона России в качестве тренера. Он девять раз приводил к чемпионству казанский «Зенит» и еще один раз — столичное «Динамо». На его счету восемь побед в Кубке России и восемь — в Суперкубке страны. Также с «Зенитом» Алекно пять раз брал Лигу чемпионов и стал клубным чемпионом мира в 2017 году. Во главе «Тура» он побеждал в чемпионате Франции и Кубке Франции.