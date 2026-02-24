Тренера «Зенита» Алекно оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненормативную лексику во время матча

Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова в адрес официального лица во время матча против «Белогорья». «Зенит» одержал победу в этой встрече со счетом 3:0 (28:26, 25:19, 25:23).
Алекно — рекордсмен по числу титулов чемпиона России в статусе тренера. Он 9 раз завоевывал титул с казанским «Зенитом» и 1 раз — с московским «Динамо».
Специалист возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2024 года. В турнирной таблице чемпионата России-2025/26 команда занимает третье место с 64 очками.