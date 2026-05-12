«Локомотив» победил «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» Кубка России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Волейболисты новосибирского «Локомотива» победили «Динамо-ЛО» из Соснового Бора в стартовом матче «Финала шести» Кубка России среди мужских команд в Москве.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась победой действующих победителей Кубка России со счетом 3−1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19).

Турнир, в котором также принимают участие петербургский «Зенит», московское «Динамо», белгородское «Белогорье», а также казанский «Зенит», продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.

В среду в группе Б пройдет матч между «Зенитом» из Казани и «Локомотивом», а 14 мая с казанским клубом сыграет «Динамо-ЛО».