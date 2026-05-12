Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» в матче Кубка России

Встреча группы А завершилась победой «Динамо» со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:11).
«Финал шести», в котором также принимают участие новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, петербургский «Зенит» и казанский «Зенит», продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
В среду в группе A «Белогорье» сыграет с петербургским «Зенитом», а 14 мая с петербуржцами встретится московское «Динамо».