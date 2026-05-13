«Зенит» обыграли «Белогорье» в «Финале шести» Кубка России

Встреча группы А завершилась со счетом 3−2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11) в пользу «Зенита».
«Финал шести», в котором также принимают участие новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, московское «Динамо» и казанский «Зенит», продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.
«Белогорье» потерпело поражения в обоих матчах группового этапа и потеряло шансы на выход в полуфинал. «Зенит» сыграет с «Динамо» в четверг.