«Зенит» обыграли «Белогорье» в «Финале шести» Кубка России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над белгородским «Белогорьем» в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Источник: пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-Петербург

Встреча группы А завершилась со счетом 3−2 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:11) в пользу «Зенита».

«Финал шести», в котором также принимают участие новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, московское «Динамо» и казанский «Зенит», продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.

«Белогорье» потерпело поражения в обоих матчах группового этапа и потеряло шансы на выход в полуфинал. «Зенит» сыграет с «Динамо» в четверг.