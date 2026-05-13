Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в «Финале шести» Кубка России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Казанский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Встреча группы В завершилась со счетом 3−0 (25:12, 25:17, 25:19) в пользу казанского клуба.

«Финал шести», в котором также принимают участие петербургский «Зенит», белгородское «Белогорье», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора и московское «Динамо», продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.

Казанский клуб провел первый матч в «Финале шести». «Локомотив» в стартовой игре победил «Динамо-ЛО» (3−1).