Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Соснового Бора в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Источник: Пресс-служба ВК "Зенит"

Встреча группы Б завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:23).

«Зенит» выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места в группе. Со второго места в полуфинал вышел новосибирский «Локомотив», на счету которого одна победа и одно поражение.

«Финал шести» продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах. От группы А в полуфинал вышли московское «Динамо» и петербургский «Зенит», по итогам их встречи между собой определится состав пар полуфиналов турнира.