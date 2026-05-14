Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Столичное «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Источник: Официальный сайт ВК "Динамо"

Встреча группы А завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу «бело-голубых».

«Динамо» выиграло оба матча на групповом этапе и с первого места вышло в полуфинал. Со второго места в полуфинал вышел петербургский «Зенит», на счету которого одна победа и одно поражение. От группы Б ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

В полуфинальных матчах, которые пройдут 16 мая, «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а казанский «Зенит» встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга. Победитель турнира определится 17 мая. Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».