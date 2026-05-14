«Динамо» обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Встреча группы А завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу «бело-голубых».
«Динамо» выиграло оба матча на групповом этапе и с первого места вышло в полуфинал. Со второго места в полуфинал вышел петербургский «Зенит», на счету которого одна победа и одно поражение. От группы Б ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».
В полуфинальных матчах, которые пройдут 16 мая, «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а казанский «Зенит» встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга. Победитель турнира определится 17 мая. Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».