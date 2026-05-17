Мусэрский провел последний матч в карьере

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский волейбольный клуб «Сантори Санбердз» перед завершением игровой карьеры.
В мае 2025 года Мусэрский продлил контракт с японским клубом «Сантори Санбердз» до конца сезона-2025/26. В январе россиянин анонсировал завершение карьеры по окончании сезона.
В заключительном матче в карьере россиянина клуб «Сантори Санбердз» проиграл команде «Осака Блютеон» в решающем, третьем матче финальной серии чемпионата Японии со счетом 0−3 (22:25, 20:25, 18:25) и потерпел поражение в серии — 1−2.
Мусэрскому 37 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды — Мировой лиги.
В России диагональный играл за «Металлоинвест» и «Белогорье». За «Санбердз» он выступает с 2018 года. Вместе с клубом россиянин стал четырехкратным чемпионом Японии по волейболу.