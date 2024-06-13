Штангистка Щепанова стала первой белорусской чемпионкой Игр БРИКС

В четверг девушки разыгрывали медали в весовой категории до 59 кг. В первом упражнении Щепанова последовательно справилась со штангой весом 93, 97 и 99 кг, по итогам рывка наша спортсменка делила первую строчку с россиянкой Ольгой Те.

Толчок обе штангистки начали с удачного подхода на 113 кг, но в следующей попытке белоруска взяла 119 кг, а россиянка — нет. «Золотая» сумма Алины в двоеборье составила 218 кг. Год назад Щепанова и Те боролись за победу на II Играх стран СНГ, но тогда чуть сильнее оказалась спортсменка из России.