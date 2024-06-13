Штангистка Щепанова стала первой белорусской чемпионкой Игр БРИКС
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская тяжелоатлетка Алина Щепанова принесла белорусской делегации первое золото на Спортивных играх стран БРИКС, которые проходят в Казани.
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская тяжелоатлетка Алина Щепанова принесла белорусской делегации первое золото на Спортивных играх стран БРИКС, которые проходят в Казани.
В четверг девушки разыгрывали медали в весовой категории до 59 кг. В первом упражнении Щепанова последовательно справилась со штангой весом 93, 97 и 99 кг, по итогам рывка наша спортсменка делила первую строчку с россиянкой Ольгой Те.
Толчок обе штангистки начали с удачного подхода на 113 кг, но в следующей попытке белоруска взяла 119 кг, а россиянка — нет. «Золотая» сумма Алины в двоеборье составила 218 кг. Год назад Щепанова и Те боролись за победу на II Играх стран СНГ, но тогда чуть сильнее оказалась спортсменка из России.
На третью ступень пьедестала почета сегодня поднялась еще одна представительница нашей страны Юлия Гулина, в общей сложности за два упражнения покорившая 198 кг (90+108). Ранее в этом году Гулина стала серебряным призером чемпионата Европы в рывке.