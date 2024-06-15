Российский тяжелоатлет Вагайцев стал чемпионом Игр БРИКС

Его результат по сумме двух упражнений составил 416 кг (186+230). Второе место занял россиянин Алексей Ловчев (410; 190+220), третьим стал белорус Роберт Куровский (375; 170+205).

В весовой категории до 102 кг победу одержал россиянин Георгий Купцов (393; 178+215), вторым стал его соотечественник Егор Климонов (388; 169+219), третьим — Джейсон Алонсо Ариас Москера (366; 162+204) из Венесуэлы.

У женщин в весовой категории свыше 81 кг лучшей стала россиянка Виктория Орлова (234; 101+133), далее расположились белоруска Дарья Хейдер (233; 105+128) и россиянка Анна Зубко (221; 101+120).