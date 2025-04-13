Одиннадцать белорусов выступят на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Молдове

Континентальный форум собрал в Кишиневе более 330 штангистов из 42 стран, в состав белорусской делегации атлетов вошли пятеро мужчин и шестеро девушек. Первой из наших спортсменов на помост выйдет Юлия Котенева, которая в понедельник поборется за награды в весовой категории до 55 кг. Также женскую команду представят Екатерина Тимошенко, Екатерина Якушева (обе — до 59 кг), Диана Мойсеевич (до 64 кг), Сюзанна Володько (до 71 кг) и Дарья Хейдер (до 87 кг).
В мужских соревнованиях выступят Вадим Лихорад, Андрей Фролов (оба — до 81 кг), Владислав Сакович, Сергей Шаренков (оба — до 109 кг), а также бронзовый призер Олимпийских игр в Париже и чемпион Европы 2024 года Евгений Тихонцов (до 102 кг).
Турнир в столице Молдовы продлится по 21 апреля. На прошлогоднем первенстве континента в Болгарии белорусские штангисты завоевали 14 медалей (3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых).