Белоруска Володько завоевала бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Наша спортсменка стала призером в весовой категории до 71 килограмма. Выступления в рывке Володько начала с двух неудачных подходов на 101 кг, после чего зафиксировала груз в 102 кг. В толчке Сюзанна последовательно справилась со штангой весом 128, 131 и 134 кг, став тем самым обладательницей малого серебра в этом упражнении. Сумма белоруски в двоеборье составила 236 килограммов, что принесло ей итоговую бронзовую медаль. На прошлогоднем чемпионате Европы Володько была в общей таблице второй, а на Олимпийских играх заняла четвертое место.
Чемпионкой Европы в весе до 71 кг стала Эйгло Стурлудоттир из Исландии (244 кг, 109+135), серебряную награду выиграла россиянка Зарина Гусалова (241 кг, 110+131). Накануне первую медаль континентального форума нашей команде принесла Диана Мойсеевич (до 64 кг), которая взяла малую бронзу в рывке. Далее в четверг за призы турнира в Кишиневе поборются наши Вадим Лихорад и Андрей Фролов, выступающие в категории до 81 кг. Всего чемпионат Европы собрал в Молдове более 330 штангистов из 42 стран.