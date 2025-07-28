Белорус Зайко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди юношей

Наш штангист поднялся на пьедестал по итогам соревнований в категории до 71 кг среди юношей до 15 лет. В рывке Зайко последовательно справился со штангой весом 100, 104 и 107 кг, став обладателем малой серебряной награды в этом упражнении. В толчке Даниил совершил удачные попытки на 124, 129 и 131 кг и также взял малое серебро. Тем не менее в двоеборье результат белоруса в 238 кг оказался лучшим среди 14 участников, на один килограмм Зайко опередил Латифа Алиева из Азербайджана и на два — грузина Отара Бзикадзе.
Накануне наш Глеб Павлюкевич занял четвертое место в этой же категории среди юниоров до 18 лет. 29 июля в столице Испании выступит белоруска Мария Иванова (U18, до 77 кг), в среду за призы поспорят Полина Новикова (U18, свыше 77 кг) и Анастасия Ющиева (U15, до 69 кг), 31 июля участие в континентальном форуме примет Семен Макаров (U15, свыше 88 кг).