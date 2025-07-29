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Штангистка Иванова стала бронзовым призером первенства Европы среди юниоров

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Мария Иванова завоевала бронзу на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Иванова стала призером в категории до 77 кг среди девушек до 17 лет. В рывке наша спортсменка совершила удачные попытки на 88, 91 и 94 кг, а в толчке справилась со штангой весом 112, 119 и 123 кг. Первое упражнение принесло Марии малую бронзовую медаль, во втором белоруска взяла малое серебро. В двоеборье наша штангистка заняла третье место с суммой 217 кг. Золото выиграла россиянка Варвара Кузьминова (226 кг), серебро — у Минни Хормавирты из Финляндии (219). Также в нынешнем году Иванова завоевала бронзу в толчке на юниорском первенстве мира.

Ранее в столице Испании наш Даниил Зайко стал чемпионом Европы в категории U15 в весе до 71 кг, а Глеб Павлюкевич в этом же весе занял четвертое место среди парней до 17 лет. 30 июля на мадридский помост выйдут белоруски Полина Новикова (U17, свыше 77 кг) и Анастасия Ющиева (U15, до 69 кг).