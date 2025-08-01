Штангист Макаров стал серебряным призером чемпионата Европы в категории U15

В заключительный день соревнований наш спортсмен выступал в весовой категории свыше 88 кг среди атлетов до 15 лет. В рывке Макаров поднял 131 кг, а в толчке зафиксировал вес в 156 кг. Итоговый результат белоруса составил 287 кг и принес ему серебро в двоеборье, победу одержал Матвей Климов из России (291 кг). Также Семен стал обладателем малых серебряных наград в обоих упражнениях, уступив только россиянину.