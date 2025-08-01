Штангист Макаров стал серебряным призером чемпионата Европы в категории U15

В заключительный день соревнований наш спортсмен выступал в весовой категории свыше 88 кг среди атлетов до 15 лет. В рывке Макаров поднял 131 кг, а в толчке зафиксировал вес в 156 кг. Итоговый результат белоруса составил 287 кг и принес ему серебро в двоеборье, победу одержал Матвей Климов из России (291 кг). Также Семен стал обладателем малых серебряных наград в обоих упражнениях, уступив только россиянину.
Таким образом, на континентальном форуме по тяжелой атлетике среди юниоров в представители белорусской команды завоевали 13 наград — четыре в основном зачете и девять в отдельных упражнениях. Чемпионом Европы-U15 стал Даниил Зайко (до 71 кг), награды в двоеборье добыли Мария Иванова (бронза, U17, до 77 кг) и Анастасия Ющиева (серебро, U15, до 69 кг).