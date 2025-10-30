Белорус Якушев взял бронзу в толчке на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 71 кг среди юниоров не старше 20 лет. В лучшей попытке в рывке Якушев поднял 131 кг, выступления в толчке Артур начал с удачных подходов на 163 и 167 кг, но не справился с весом в 171 кг. Тем не менее, 167 кг белорусу хватило, чтобы выиграть малую бронзовую медаль в этом упражнении.
До третьей позиции в двоеборье, которую занял турок Энгин Кара, Якушев не достал всего два килограмма (298 против 300). Родной брат Артура Роман Якушев расположился на шестой строчке с суммой 290 кг (130+160). Обладателями золота и серебра стали армяне Тигран Карапетян (321 кг) и Нарек Григорян (318 кг) соответственно.
Накануне наш Роман Глуховский (U20) стал девятым в весе до 65 кг, Ольга Галынская (U20) была седьмой в категории до 58 кг, а Виктория Гнап в этом же весе замкнула десятку. Всего на континентальный форум заявилось более 400 юных штангистов из 42 стран, в том числе 22 белоруса. Соревнования в Албании продлятся по 4 ноября.