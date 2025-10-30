Белорус Якушев взял бронзу в толчке на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 71 кг среди юниоров не старше 20 лет. В лучшей попытке в рывке Якушев поднял 131 кг, выступления в толчке Артур начал с удачных подходов на 163 и 167 кг, но не справился с весом в 171 кг. Тем не менее, 167 кг белорусу хватило, чтобы выиграть малую бронзовую медаль в этом упражнении.