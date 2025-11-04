Ричмонд
Белорус Шаренков стал серебряным призером континентального форума U23 по тяжелой атлетике

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Шаренков завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наш спортсмен поднялся на подиум по итогам соревнований в категории до 110 кг среди парней не старше 23 лет. В первом упражнении Шаренков взял штангу весом 176 и 179 кг, а в толчке совершил удачные попытки на 210 и 214 кг. Сумма Сергея в 393 кг стала второй среди 13 участников, победу одержал Гарик Карапетян из Армении (397 кг), третьим стал россиянин Сармат Теблоев (388). Также Шаренков взял малое серебро в рывке и малую бронзу в толчке.

Еще один белорусский штангист Владислав Сакович расположился в итоговом протоколе пятым с результатом 378 кг (173+205). Ранее 4 ноября второе место в двоеборье заняла наша Елена Бондарева (U23, свыше 86 кг), которая также завоевала по одному малому золоту и серебру.