«Нравится, что в России нет межнациональных конфликтов». Штангист из Гюмри принес нашей сборной триумф на ЧЕ

В Грузии завершается чемпионат Европы по тяжелой атлетике — еще один крупный турнир, на котором присутствует большая российская делегация. Правда, выступает она пока в нейтральном статусе — в честь победы и подиумов поднимается флаг Европейской федерации тяжелой атлетики и ее же гимн (россияне признавались, что не сразу понимали, что за музыку им включают).
Крымчанин из Гюмри
Что интересно, перед последними двумя днями турнира медальный зачет возглавляют… нейтральные атлеты. Правда, это если считать россиян и белорусов вместе. Конкретно Россия завоевала одну золотую медаль (Геворг Серобян в категории до 79 кг) и три серебряные — Зарина Гусалова (69 кг), Варвара Кузьминова (77 кг), Яна Сотиева (86 кг).
Причем Серобян, никогда не побеждавший даже на чемпионате России, с ходу установил рекорд Европы — 341 килограмм. У него необычная история: родился в Гюмри, играет в шахматы, а сейчас представляет Крым — поэтому еще в 2021 году его не пустили на первенство Европы в Финляндии (не дали визу).
«СЭ» поговорил с героем турнира.
В Крыму все дружат
— Золото чемпионата Европы с рекордом — почти сразу после изоляции. Это можно назвать сенсацией?
— Я ехал сюда зарубаться с ребятами, показать себя, что я еще в деле. Кто-то меня может еще с юношеских международных соревнований помнить, кто-то не помнит или вообще не знал, так что хотелось ворваться в игру. Насчет победы — я прекрасно знаю, что в этом виде спорта может быть всякое. Поэтому я о ней думал и надеялся. Не могу сказать, что вообще не ожидал, хоть какое-нибудь место хотел взять.
— Интервью не утомляют?
— Уматывают немножко. (Смеется.) Устаешь, конечно. Но я понимаю, что это даже не для себя, а для людей, в том числе самих журналистов, потому что у вас тоже работа, и моему спорту это помогает становиться популярным.
— Вы родились в Гюмри. Как начали выступать за сборную России?
— Когда мы с семьей переехали, я был маленький, 13 лет. Переехали в Симферополь. Насчет места решали родители — ехали за лучшей жизнью. Просто нужно было уже улучшать условия, чтобы было легче прокормить семью, у отца какие-то свои проблемы были. Поэтому так получилось.
Я армянин по национальности, но при этом я точно россиянин. Россия — многонациональная страна, мне нравится, что в России нет каких-то межнациональных конфликтов. Тем более в Крыму — много национальностей, все общаются, дружат.
Хочется переехать в сельскую среду
— Если вас гуглить, то первым выпадает про ваши планы на своего коня. Это всерьез?
— Да, такая у меня мечта в данный период жизни. Вообще, у меня есть желание жить не в городской, а сельской среде, уехать в деревню. В будущем, когда будет возможность. Все говорят, что это очень сложно. Не знаю, меня привлекает эта идея, почему бы не попробовать?
— После тяжелой атлетики в конный спорт не собираетесь?
— Не знаю, у меня плана Б пока нет. (Улыбается.) Мне кажется, после тяжелой атлетики у меня будет тяжелая атлетика. Пока не задумываюсь.
— Далеко не все виды спорта имеют доступ к международной арене. Чувствуете, что это поспособствовало усилению интереса к вашему спорту?
— На самом деле не так и мало уже видов — борьба, карате, бокс. Многие ездили до нас. Но да, мы одна из ранних федераций, которые вышли на международную арену, — и наша команда выступает супер. Если бы у нас была именно сборная с флагом, с гимном и считались командные очки, думаю, здесь, на чемпионате Европы, мы были бы на призовом месте. У нас много медалей, высоких мест. Ребята всё понимают. Ребята уже все повзрослели резко. Да, очень много молодых, есть которые поопытнее, но мы будто уже на одном уровне находимся и заявляем о своих правах. Конечно, по сравнению с прошлогодним чемпионатом мира, где дали выехать только одному спортсмену, это прогресс. Я не говорю, что у нас прямо ведущая команда мира, но она будет одним из лидеров на мировой арене. У нас для этого все уже есть. Просто надо работать, набирать форму — и побеждать.
— В этом смысле ваша федерация — скорее помощник? Не всегда федерации работают эффективно.
— Спорт без финансовой помощи и технологий вообще не выживет, сложно будет показывать результат. Тем более в тяжелой атлетике, где все зависит от килограммов, результат конкретен. И те изменения, которые произошли в федерации (в 2025 году ее возглавил бизнесмен Александр Винокуров. — Прим. «СЭ»), они реально помогают, чувствуется отдача. Постоянно идет поиск каких-то способов нас мотивировать — финансово, медийно, в разных форматах. Я, например, очень много талантливых ребят знал, которые закончили еще в юности, потому что им надо было зарабатывать деньги для семьи. Они уходили из спорта. Наша тяжелая атлетика от этого страдала. Так что роль федерации здесь ключевая.
Дмитрий Кузнецов