Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется

На данный момент более 40 российских спортсменов имеют нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по зимним видам спорта.

Бобслей.

Любовь Черных.

София Степушкина.

Двоеборье.

Артем Галунин.

Конькобежный спорт.

Даниил Найденышев.

Иван Фруктов.

Алиса Беккер.

Анастасия Григорьева.

Ирина Сальникова.

Александра Саютина.

Анастасия Семенова.

Ксения Коржова.

Лыжные гонки.

Савелий Коростелев.

Дарья Непряева.

Санный спорт.

Александр Горбацевич.

Матвей Пересторонин.

Павел Репилов.

София Мазур.

Ксения Шамова.

Дарья Олесик.

Даниил Романов.

Владислав Семенов.

Еремей Зыков.

Полина Тюрина.

Алена Фролова.

Полина Князева.

Виктория Феттель.

Ски-альпинизм.

Никита Филиппов.

Фигурное катание.

Владислав Дикиджи.

Алина Горбачева.

Фристайл.

Анастасия Таталина.

Шорт-трек.

Петр Котмаков.

Даниил Николаев.

Иван Посашков.

Илларион Саболдашев.

Анастасия Жеганова.

Алена Крылова.

Анна Матвеева.

Анна Овчинникова.

Елена Серегина.

Анна Уразова.

К соревнованиям по биатлону, хоккею и керлингу российские спортсмены на данный момент не могут соревноваться даже в нейтральном статусе.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут Олимпийские игры. Полный список россиян, которые отобрались и получили допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) можно посмотреть здесь.

