Один из первых медалистов Олимпиады в сноуборде погиб из-за схода лавины

Спутник Кестенхольца сумел самостоятельно выбраться и вызвать спасателей. Самого сноубордиста, оказавшегося под снегом, с места происшествия эвакуировали вертолетом. Его доставили сначала в больницу города Фисп, а затем перевезли в клинику в Сьоне, где он позже скончался от полученных травм.