«Все было намного хуже»: немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах

20-летний спортсмен попал под снежный поток во время спуска по склонам трассы. В момент, когда его начала накрывать лавина, сработал его лавинный рюкзак, после чего он пропал из зоны видимости камер, но остался на верхней части снежного потока. Позднее Швейцер опубликовал пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в котором сообщил, что с ним все в порядке.