Как сноубордистка олимпийской сборной России оказалась в файлах Эпштейна

Как сложилась спортивная карьера российской сноубордистки из файлов Эпштейна
Среди документов, связанных с Джеффри Эпштейном, которого подозревали в торговле людьми и склонении к проституции, обнаружено упоминание российской сноубордистки Марии Прусаковой. Она соревновалась в Олимпийских играх 2006 года в Турине в возрасте 16 лет и была самой молодой из российских участниц Игр (заняла 32-е место в хаф-пайпе).
Прусакова родилась в Москве в 1989 году. Уже в 14 лет она стала серебряным призером чемпионата России. Успешно выступала на Кубке Европы (лучший результат — 22-е место в сезоне 2005/06) и дебютировала на Кубке мира в 2005 году (44-е место). В том же году она завоевала бронзу на Junior Race. Спортсменка дважды становилась призером FIS Race и дважды выигрывала чемпионат России по хаф-пайпу. В 2008 году она победила на соревнованиях Igora Sun Pipe.
Дело Джеффри Эпштейна, американского финансиста, связано с созданием сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
«Файлы Эпштейна» — это обширный массив документов из его уголовного дела, включающий свидетельские показания, допросы и переписку. Эти материалы раскрывают круг знакомых Эпштейна, состоящий из знаменитостей, политиков и бизнесменов.
Упоминание имени в «Файлах Эпштейна» не является доказательством причастности к преступлениям; часть упоминаемых могли поддерживать контакт с финансистом, не имея представления о его противоправных действиях.
Что связывало российскую сноубордистку с Эпштейном
Их общение, как предполагается по опубликованным файлам, началось в 2012 году и продолжалось до ареста Эпштейна в 2019-м. Некоторые документы указывают, что девушка сама инициировала контакт еще в 2011-м, отправив Эпштейну подробное письмо-рецензию о себе (при этом в нем не указывается мотив ее действий и почему она написала именно финансисту). В нем она описывала свой путь от сноубордистки к желаемому будущему в юриспруденции. В то время она стажировалась в парижской юридической конторе Clifford Chance.
«Следуя правилам игры, я готова пойти на новые риски — на этот раз в юриспруденции. Я верю, что в этом мире смогу развиваться интеллектуально, как сноубординг позволял мне развиваться физически», — писала Прусакова Эпштейну.
Спустя три года с начала общения становится понятно (по опубликованным файлам), что бывшая спортсменка поступила в калифорнийский университет в Беркли. Было также опубликовано ее заявление-презентация для приемной комиссии программы LL.M. юридического факультета университета, где она снова упомянула о своем участии в Играх-2006.
7 марта 2015 года Прусакова отправила Эпштейну письмо с вопросом, сможет ли он оплатить первый семестр ее обучения в Беркли, прикрепив подтверждение о своем зачислении.
Прусакова некоторое время, предположительно, работала личным помощником Джеффри Эпштейна. Именно в этом статусе ее имя и фамилия фигурируют в одном из файлов дела, в то время как в других документах Минюст США ранее скрывал личные данные.
Отношения между Эпштейном и Прусаковой, исходя из переписки, можно назвать хорошими. Например, в переписке девушка рассказывала, что принимает лекарственное средство, которое обычно прописывается людям с кожными заболеваниями, например акне, и просила его связаться с «француженками, которые также его принимали», для уточнения некоторых моментов о препарате.
«Работать юристом лучше, чем поставлять вам девушек»
Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси.
За несколько часов до ареста Прусакова писала ему о проблемах, с которыми она столкнулась после размещения вакансий в интересах Эпштейна. Она чувствовала себя обманутой, потому что не была предупреждена о характере его деятельности и теперь ее репутация испорчена.
«Я размещала для вас вакансии личного помощника, и это, как мне теперь говорят, было “осознанным и добровольным действием, косвенно подвергшим девушек опасности”… Видимо, таковой была цена за мое обучение в Беркли», — писала Прусакова в личных сообщениях Эпштейну.
При этом она написала, что не обвиняет и не жалуется: «Но как-нибудь наймите меня в качестве юриста / помощника юриста — это гораздо лучше, чем поставлять вам девушек».
Услышав новости об аресте, россиянка немедленно связалась с Эпштейном, пытаясь выяснить, соответствует ли это действительности. В этой переписке она также предлагает ему попробовать галлюциногенное средство, чтобы «усилить его интуицию».
«Я только что вернулась с пятидневного отдыха на острове Яя (входит в состав архипелага Новосибирские острова, омывается морем Лаптевых). Это… лучше, чем секс, успех или что-либо еще, что я испытывала раньше. Это сравнимо с Олимпийскими играми», — рассказывала она.
Ее последнее сообщение, написанное через три дня, выражало беспокойство за Эпштейна. После этого переписка прекратилась. Ровно через месяц финансист умер в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы Манхэттена — официальной причиной было названо самоубийство.
Полина Мельникова