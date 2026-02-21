Британский фристайлист Кенуорти заявил, что не жалеет о провокационных постах в адрес властей США

Британский фристайлист Гас Кенуорти заявил, что не жалеет о своих провокационных постах в соцсетях, которые он опубликовал до приезда на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии. Об этом он сказал после того, как занял шестое место в финале соревнований по хаф-пайпу 20 февраля.
34-летний Кенуорти, выигравший серебро в слоупстайле на Играх-2014 в составе сборной США, прежде чем сменить спортивное гражданство на страну своего рождения, опубликовал в социальной сети изображение со словами «к черту ICE», которые, по всей видимости, были оставлены уриной на снегу.
Послание уриной на снегу. Фристайлиста Кенуорти не накажут за странный политический лозунг.
Впоследствии он пояснил, что получал угрозы расправы из-за своего послания, адресованного иммиграционной и таможенной полиции США, но остался при своем мнении.
«В сети было много шума. Я получал угрозы, оскорбления и все такое. Но в конечном счете это очень громкое меньшинство, и я способен это видеть. Я думаю, что то, что я сказал, я поддерживаю. Если ты стоишь за своими словами и действуешь осмысленно и целенаправленно, не думаю, что кто-то сможет у тебя это отнять», — цитирует 34-летнего спортсмена ESPN.
Кенуорти по итогам соревнований в хаф-пайпе показал результат 84,75 балла и занял шестое место. Победил американец Алекс Феррейра.
