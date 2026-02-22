Эйлин Гу сообщила о смерти бабушки после победы на Олимпиаде

22-летняя Гу, которая на Играх-2026 стала трехкратной олимпийской чемпионкой, со слезами на глазах сообщила, что опоздала на пресс-конференцию, так как узнала о смерти близкого человека.
«Она сыграла огромную роль в моей жизни, когда я росла, и человеком, на которого я очень равнялась. Она была бойцом. Многие просто плывут по течение, а она как пароход. Эта женщина управляла своей жизнью, она взяла ее в свои руки и сделала такой, какой хотела. И она очень вдохновила меня», — сказала Гу после победы в хафпайпе.
«Когда я видела ее в последний раз перед отправкой на Олимпиаду, она была очень больна, поэтому я понимала, что такое может произойти. Я не обещала ей победу, но пообещала быть смелой, как и она. Я очень рада, что смогла сдержать это обещание и, надеюсь, она гордится мной, но сейчас это для меня очень тяжелое время», — приводит слова китаянки пресс-служба Олимпиады.
Гу, в активе которой шесть олимпийских наград, является самой титулованной фристайлисткой в истории.