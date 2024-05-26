Белорусские борцы выиграли восемь медалей молодежного чемпионата Европы в Баку

Участие в соревнованиях приняли около 400 спортсменов не старше 23 лет из 32 стран. В заключительный день турнира представители нашей страны могли пополнить командную копилку двумя медалями, но потерпели неудачи. В схватке за бронзу в весе до 61 кг среди борцов вольного стиля Егор Рудавский уступил азербайджанцу Нураддину Новрузову, а в категории до 86 кг Илья Хамцов также в поединке за третью строчку проиграл Эмре Чифтчи из Турции.



Таким образом, на счету нашей делегации осталось восемь медалей континентального форума (3−2−3). Семь наград завоевали девушки: чемпионками Европы среди сверстниц стали Наталья Варакина (до 50 кг), Алеся Гетманова (до 59 кг) и Алина Шевчук (до 72 кг), серебро выиграла Яна Третьяк (до 62 кг).



На третью ступень пьедестала поднимались Виктория Волк (до 53 кг), Ольга Гордей (до 57 кг) и Виктория Радькова (до 68 кг). Кроме того, в греко-римской борьбе второе место занял Абубакар Хаслаханов (до 97 кг). Всего белорусскую команду в Баку представляли 28 атлетов.