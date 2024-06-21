Россияне завоевали три золотые медали в первый день турнира по дзюдо на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в первый день турнира по дзюдо на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В весовой категории до 60 кг первое место занял Гамзат Заирбеков, в финале он оказался сильнее белоруса Артема Колосова. Иван Черных (весовая категория до 66 кг) в решающей схватке победил Абдулрахима Нутфуллоева из Узбекистана. Армен Агаян (до 73 кг) в финале одолел Чынгызхана Сагыналиева из Киргизии.

Россиянка Дарья Храмойкина стала серебряным призером Игр БРИКС (до 70 кг), в финале спортсменка уступила бразильянке Каиллани Родригес Кардосо. Бронзовые награды завоевали россиянки Камила Бадурова (до 63 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг) и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).