19:38 (мск), источник: ТАСС

Россияне завоевали три золотые медали в первый день турнира по дзюдо на Играх БРИКС

Победителями соревнований стали Гамзат Заирбеков, Иван Черных и Армен Агаян.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в первый день турнира по дзюдо на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

В весовой категории до 60 кг первое место занял Гамзат Заирбеков, в финале он оказался сильнее белоруса Артема Колосова. Иван Черных (весовая категория до 66 кг) в решающей схватке победил Абдулрахима Нутфуллоева из Узбекистана. Армен Агаян (до 73 кг) в финале одолел Чынгызхана Сагыналиева из Киргизии.

Россиянка Дарья Храмойкина стала серебряным призером Игр БРИКС (до 70 кг), в финале спортсменка уступила бразильянке Каиллани Родригес Кардосо. Бронзовые награды завоевали россиянки Камила Бадурова (до 63 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг) и Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

На Играх БРИКС разыгрывается 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет.

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