Курочкина завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе в неолимпийских категориях

Курочкина поднялась на пьедестал в весе до 55 килограммов. Накануне в предварительных схватках наша спортсменка одержала победы над россиянкой Ольгой Хорошавцевой, немкой Ниной Геммер и украинкой Александрой Хоменец, но в полуфинале уступила японке Мое Киеоке. Сегодня в поединке за третье место белоруска со счетом 5:3 победила Рамону Галамбош из Венгрии. В активе Курочкиной уже были две бронзовые медали с чемпионатов мира (2017, 2019), также у Ирины есть серебро Олимпиады-2020 и три золота континентальных форумов (2018, 2021, 2024).



Участие в соревнованиях по женской борьбе в Албании принимали еще две белоруски — Вероника Иванова (до 65 кг) и Анастасия Зименкова (до 72 кг) — но обе завершили выступления после первых же схваток. В турнире по вольной борьбе выступали Арыйан Тютрин (до 61 кг), Нюргун Скрябин (до 70 кг), Николай Савенко (до 79 кг) и Ярослав Ядковский (до 92 кг), однако никому из них не удалось добраться до четвертьфинальной стадии в своих весовых категориях. Таким образом, бронза Курочкиной стала для делегации нейтральных атлетов из Беларуси единственной медалью на чемпионате мира — 2024.