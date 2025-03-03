Плачет весь мир. Ушел из жизни борец Бувайсар Сайтиев

Но уже в 13 лет жизнь Сайтиева круто изменилась — отец погиб в результате автокатастрофы. В 14 лет юноша выполнил норматив мастера спорта и переехал в интернат в Новокузнецке. По окончании средней школы он оказался в Красноярске — сильнейшем борцовском городе на тот момент. Там Сайтиев, по его собственным воспоминаниям, делал все, чтобы просто прикоснуться к легендам — Медведю, Ярыгину. Учась в школе-интернате, он тренировался у легендарного тренера Дмитрия Миндиашвили. Под руководством Миндиашвили он и начал свое восхождение — уже в 20 лет, в 1995 году, завоевал золото чемпионата мира в Атланте (США).