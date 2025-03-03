Плачет весь мир. Ушел из жизни борец Бувайсар Сайтиев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ушел из жизни один из самых выдающихся спортсменов современности, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. 11 марта Сайтиев планировал отпраздновать 50-летний юбилей. Хотя сам он наверняка не готовился, в отличие от знающих его тысяч человек. Уж слишком скромный и земной был человек.
Сайтиев для многих олицетворяет борьбу наравне с Иваном Ярыгиным, Александром Медведем, Александром Карелиным. Золотой борцовский клуб заметно редеет… В сентябре прошлого года из жизни ушел Медведь, теперь не стало Сайтиева.
Сайтиев, несмотря на возраст, всегда оставался в форме, был легким — прямо как в юности. За пару месяцев до смерти на одном из спортивных событий он с легкостью перемахнул через ограждение, чтобы выйти в клетку и наградить одного из спортсменов. Стоящие рядом болельщики помладше только удивленно открывали рты. Это был человек, возраст которого было невозможно определить.
Большая семья и поездка в Сибирь
Сайтиев родился в Хасавюрте и был одним из шести детей (включая будущего олимпийского чемпиона Адама Сайтиева) у своих родителей. Отец будущего трехкратного олимпийского чемпиона забрал еще троих детей своего брата, попавшего в тюрьму на длительный срок. Борьбой активный парень начал заниматься с 6 лет.
Но уже в 13 лет жизнь Сайтиева круто изменилась — отец погиб в результате автокатастрофы. В 14 лет юноша выполнил норматив мастера спорта и переехал в интернат в Новокузнецке. По окончании средней школы он оказался в Красноярске — сильнейшем борцовском городе на тот момент. Там Сайтиев, по его собственным воспоминаниям, делал все, чтобы просто прикоснуться к легендам — Медведю, Ярыгину. Учась в школе-интернате, он тренировался у легендарного тренера Дмитрия Миндиашвили. Под руководством Миндиашвили он и начал свое восхождение — уже в 20 лет, в 1995 году, завоевал золото чемпионата мира в Атланте (США).
Характер и невероятные данные
Тот самый чемпионат мира в Атланте мог стать и не таким успешным для Сайтиева — перед финалом он травмировал колено. Борцу предлагали сняться с финальной схватки, но было принято решение вколоть обезболивающее. В результате укола Сайтиев потерял сознание от болевого шока, но на финал все-таки вышел. Он всегда славился своим характером — никогда не жаловался. На чемпионате мира в 2003 году в Нью-Йорке Сайтиев выступал с тройным переломом челюсти. Каков итог? Золотая медаль. После этого турнира родилась фраза: «Сайтиев выигрывает чемпионат мира с тройным переломом челюсти, а ты все еще не хочешь идти на тренировку?!».
Данные Сайтиева изначально вызывали вопросы у многих специалистов. Миндиашвили и вовсе назвал его «парнем из Хиросимы», когда впервые увидел. Но эти же данные давали ему невероятное преимущество и ни с чем не сравнимую технику. Сайтиев атаковал из любой позиции, делал невероятные пируэты, кульбиты — видеонарезками его приемов до сих пор восхищается весь спортивный мир.
Благодаря этим данным он продолжал держать себя в форме и в 49 лет, тренировался с молодыми спортсменами, показывал фишки, приемы. Всегда был в деле.
Мама
Мама — главный человек в жизни Бувайсара Сайтиева. Она фактически в одиночку поддерживала и воспитывала большую семью после смерти мужа. По словам Сайтиева, ей приходилось вязать, работать на стройке еще во времена СССР. Люди, общавшиеся с легендарным спортсменом, всегда знали, что мама — это для него все, всегда интересовались ее здоровьем. А сама мама, по словам трехкратного олимпийского чемпиона, всегда звонила ему, интересовалась, где он, как его здоровье.
«Мама у меня строгая», — говорил как-то Сайтиев автору этого текста.
После победы на Олимпийских играх журналист задал спортсмену вопрос: «Вы сейчас — счастливый человек?» На что Сайтиев ответил, что будет гораздо счастливее, когда окажется дома с мамой. В этом все его отношение к матери.
Весь мир скорбит
Сайтиев — человек, которого знает весь мир. Во всех странах ему отдают должное и скорбят. «Звонят из всех стран мира и просто плачут», — сказал ТАСС один из близких друзей Сайтиева.
И дело здесь не в величии, он оставался простым человеком, несмотря на регалии и заслуги, на «Золотую борцовку» лучшему борцу мира от Объединенного мира борьбы, на статус парламентария (он был членом комитета Госдумы по физической культуре и спорту), на руководящие должности. Он мог запросто подойти к человеку, поинтересоваться его делами, здоровьем, семьей. Сказать: «Ты знаешь, я слежу за твоими успехами. Ты большой молодец». И это не из вежливости, он действительно в деталях знал, чем занимается человек, мог дать ему дельный совет.
Дань уважения Сайтиеву отдали бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, олимпийский чемпион и бывший чемпион UFC американец Генри Сехудо, который и вовсе назвал Сайтиева величайшим спортсменом всех времен, бывший чемпион UFC американец Дэниел Кормье, пятикратный олимпийский чемпион кубинец Михаин Лопес.
Работу Сайтиева на государственной службе отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Сайтиева знали все и каждый. А он был скромен. В последнее время сильно болел, но никому об этом не говорил. Мы лишь знали, что он периодически бывает в больнице, лечится, восстанавливается. Он до последнего сохранял бодрость духа, активность, яркость. Но теперь его время остановилось.