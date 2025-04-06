Борец Садулаев сообщил, что не выступит на чемпионате Европы из-за отсутствия визы

ТАСС, 6 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Братиславе из-за отсутствия визы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
5 апреля главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил ТАСС, что Садулаеву отказали в визе и его на турнире заменит Магомед Курбанов. Позднее спортсмен заявил, что сохраняет надежду выступить на турнире.
«С большим сожалением хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы все же пройдет без моего участия, — сказал Садулаев. — История повторяется — я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию. Как много вопросов в этой истории и так мало ответов. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей и главное — обойтись без травм».
Садулаеву 28 лет, также он является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и шестикратным победителем чемпионатов России.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе пройдет с 7 по 13 апреля. В 2024 году Садулаев по аналогичной причине не смог выступить на европейском первенстве в Румынии.