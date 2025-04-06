Борец Садулаев сообщил, что не выступит на чемпионате Европы из-за отсутствия визы

«С большим сожалением хочу сообщить, что стартующий уже завтра чемпионат Европы все же пройдет без моего участия, — сказал Садулаев. — История повторяется — я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию. Как много вопросов в этой истории и так мало ответов. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей и главное — обойтись без травм».