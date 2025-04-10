«Албанский флаг в руки!» Мамиашвили и Валиев закусились во время награждения на ЧЕ

При этом сам Мамиашвили в интервью «СЭ» заявил, что лишь поздравил Валиева и никаких оскорблений не было: «Я поздравил его с победой, пожелал успеха. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило?



Вот таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделала из них спортсменов. А так — албанский флаг им в руки».