«Албанский флаг в руки!» Мамиашвили и Валиев закусились во время награждения на ЧЕ

Вечером 9 апреля в Братиславе, Словакия, состоялись финальные схватки чемпионата Европы по вольной борьбе. Россияне, которые выступали на соревнованиях под нейтральным флагом, выиграли 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.
Первые финалы по вольной борьбе прошли днем ранее, 8 апреля. В 57 кг золотую медаль завоевал представитель России Начын Монгуш, который в финале одолел Азамата Тускаева, выступающего за Сербию (7−4). Ранее тувинец прошел представителя Азербайджана Ислама Базарганова (5−0), армянина Манвела Хндзрцяна (4−1) и болгарина Ивайло Тисова (11−0). Бронзу взял белорусский борец Арыйан Тютрин — в схватке за третье место он со счетом 4−1 победил немца Никласа Стехеле. Еще один бронзовый призер — азербайджанец Ислам Базарганов.
В 65 кг лучшим стал россиянин Ибрагим Ибрагимов, в финале одолевший представителя Франции Хамзата Арсамерзуева со счетом 3−0. На пути к финалу Ибрагимов победил грузина Гогу Отинашвили (11−0), армянина Вазгена Теваняна (3−2), болгарина Микяя Наима (10−0) и поляка Кшиштофа Бьенковского (10−0). Бронзовые медали на счету уже упомянутого Вазгена Теваняна и азербайджанца Али Рахимзаде.
В весовой категории до 70 кг золотую награду взял российский борец Давид Баев — в финале он не оставил шансов армянину Армену Андреасяну (4−1). Ранее Баев победил азербайджанца Кянана Хейбатова (3−0), серба Виктора Войновича (10−0) и представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (10−0). Бронзовые награды на счету грузина Акаки Керметелидзе и Кянана Хейбатова.
В 79 кило золотым медалистом стал представитель России Ахмед Усманов, в финале без проблем победивший выступающего за Францию Зелимхана Хаджиева (9−1). Ранее Усманов одолел представителя Испании Мохаммеда Моттагинию (7−0), украинца Василя Михайлова (2−1) и грузина Владимира Гамкрелидзе (3−1). Бронзовые медали забрали Аскарбек Гулаев (Словакия) и уже упомянутый Гамкрелидзе.
В категории до 97 кг, где должен был выступить Абдулрашид Садулаев (двукратному чемпиону ОИ не дали визу), золотую медаль выиграл грузинский борец Гиви Матчарашвили, который в финале победил заменившего Садулаева Магомеда Курбанова (3−2). Третьими на пьедестале оказались Батырбек Цакулов (Словакия) и Ричард Веч (Венгрия).
Заключительный день соревнований открывали представители категории до 61 кг. В финале россиянин Заур Угуев победил армянина Арсена Арутюняна со счетом 7:5. Ранее Угуев одолел белоруса Дмитрия Шамелу (10−0) и украинца Андрея Джелепа (11−1). Бронзовые медали завоевали Зелимхан Абакаров (Албания) и Андрей Джелеп.
В финале категории до 74 кг представляющий Албанию Чермен Валиев одержал победу над Заурбеком Сидаковым со счетом 4−2. На пути к золоту Валиев одолел выступающего за Албанию Аганазара Новрузова (6−0), представителя Болгарии Рамазана Рамазанова (10−0) и молдаванина Иона Марку (14−3). Бронзовые медали достались Аганазару Новрузову и Таймуразу Салказанову (Словакия).
В борьбе за золотую медаль в категории до 86 кг представляющий Болгарию Магомед Рамазанов одолел выступающего в сборной Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 9−5. На пути к финалу Кадимагомедов прошел поляка Себастьяна Йержанского (9−0), израильтянина Мэтта Файнсильвера (10−0) и турка Османа Гечена (5−0). Третье место разделили россиянин Артур Найфонов и Осман Гечен.
В категории до 92 кг золото взял представитель Греции Даурен Куруглиев, который победил в финале Османа Нурмагомедова (Азербайджан). Ранее Куруглиев одолел турка Фейзуллу Актюрка, молдаванина Ивана Ичижли (10−0) и представителя Болгарии Ахмеда Батаева (5−0). Бронзу взяли Мириани Майсурадзе и Фейзулла Актюрк.
В тяжелом весе победу одержал представитель Азербайджана Георгий Мешвидишвили, который в финале одолел грузинского борца Соломона Манашвили. Бронза у Камила Косчолека (Польша) и Дениса Хроменкова (Белоруссия).
Скандальная ситуация произошла во время церемонии награждения. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили подошел к Чермену Валиеву, они обменялись репликами, после чего Мамиашвили в грубой форме надел на Валиева медаль. Как сообщает телеграм-канал «Вольная борьба», Мамиашвили назвал спортсмена предателем, после чего инцидент заметил главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов и начал возмущаться неуважением в адрес Валиева.
При этом сам Мамиашвили в интервью «СЭ» заявил, что лишь поздравил Валиева и никаких оскорблений не было: «Я поздравил его с победой, пожелал успеха. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило?
Вот таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделала из них спортсменов. А так — албанский флаг им в руки».