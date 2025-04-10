Острый конфликт Михаила Мамиашвили с бывшим российским борцом на ЧЕ-2025. Что случилось

«Это взрослый человек, у него седые волосы. Если он себе это позволил, то я не знаю, как его человеком можно назвать. Как может быть такое? Он великий, а пацанёнок идёт на эту ступень, и он так себя ведёт. Улыбается лицемерно. Так же нельзя! Если есть какие-то претензии, позови пацана, и он тебе ответ даст. Я не знаю, что именно там произошло», — сказал Дзукаев «Чемпионату».