Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе в составе сборной СССР

Хасимиков родился 5 апреля 1953 года. В его послужном списке четыре титула чемпиона мира (1979, 1981, 1982 и 1983 годы), два золота чемпионатов Европы (1979 и 1981 годы) и четыре победы на первенствах СССР. Борец выступал в тяжелой весовой категории, свыше 100 кг.