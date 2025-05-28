Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе в составе сборной СССР

На 73-м году жизни скончался четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Салман Хасимиков, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Салман Хасимиков навсегда останется в истории мирового спорта как выдающийся спортсмен и человек большого духа», — говорится в сообщении федерации.
Подробности причин ухода из жизни чемпиона уточняются.
Хасимиков родился 5 апреля 1953 года. В его послужном списке четыре титула чемпиона мира (1979, 1981, 1982 и 1983 годы), два золота чемпионатов Европы (1979 и 1981 годы) и четыре победы на первенствах СССР. Борец выступал в тяжелой весовой категории, свыше 100 кг.
После завершения карьеры в борьбе Хасимиков несколько лет успешно выступал в профессиональном реслинге. Он завоевал титул чемпиона Международного Гран-при по реслингу в тяжелом весе, демонстрируя высокий уровень атлетизма и адаптируясь к новым видам единоборств.