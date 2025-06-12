Белоруска Асадли выиграла бронзовую медаль юношеского первенства Европы по борьбе

Асадли поднялась на пьедестал в весовой категории до 43 килограммов. На стадии ¼ финала наша спортсменка одолела Фредерику Гроссе из Германии, но в полуфинале уступила молдаванке Ирине Терзи. В поединке за третье место Нурана должна была встретиться с турчанкой Эмине Барискан, однако соперница не сумела принять участие в схватке. Таким образом, Асадли одержала техническую победу и стала обладательницей бронзы.
Близка к медали в весе до 49 килограммов была наша Ангелина Буркина. По ходу турнира белоруска выбила Ангелу Трайковску из Северной Македонии и немку Лею Марию Лингшайдт, но за шаг до финала не справилась с россиянкой Полиной Бочкаревой. В схватке за третье место Ангелина со счетом 7:10 проиграла Алене Колубай из Украины.