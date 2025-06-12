Белоруска Асадли выиграла бронзовую медаль юношеского первенства Европы по борьбе

Близка к медали в весе до 49 килограммов была наша Ангелина Буркина. По ходу турнира белоруска выбила Ангелу Трайковску из Северной Македонии и немку Лею Марию Лингшайдт, но за шаг до финала не справилась с россиянкой Полиной Бочкаревой. В схватке за третье место Ангелина со счетом 7:10 проиграла Алене Колубай из Украины.