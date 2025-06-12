Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Асадли выиграла бронзовую медаль юношеского первенства Европы по борьбе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Нурана Асадли завоевала бронзовую медаль первенства Европы по борьбе среди атлетов не старше 17 лет, которое проходит в Северной Македонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: БЕЛТА

Асадли поднялась на пьедестал в весовой категории до 43 килограммов. На стадии ¼ финала наша спортсменка одолела Фредерику Гроссе из Германии, но в полуфинале уступила молдаванке Ирине Терзи. В поединке за третье место Нурана должна была встретиться с турчанкой Эмине Барискан, однако соперница не сумела принять участие в схватке. Таким образом, Асадли одержала техническую победу и стала обладательницей бронзы.

Близка к медали в весе до 49 килограммов была наша Ангелина Буркина. По ходу турнира белоруска выбила Ангелу Трайковску из Северной Македонии и немку Лею Марию Лингшайдт, но за шаг до финала не справилась с россиянкой Полиной Бочкаревой. В схватке за третье место Ангелина со счетом 7:10 проиграла Алене Колубай из Украины.