Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруски Костенич и Микитич стали финалистками юниорского ЧЕ по борьбе

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ксения Костенич и Валерия Микитич вышли в финалы чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в итальянском Каорле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: БЕЛТА

Выступающая в самой легкой категории до 50 килограммов Ксения Костенич по ходу турнира прошла соперниц из Словакии и Косово, а в полуфинале разобралась с россиянкой Виолеттой Бирюковой — 10:0. Противостоять белоруске в поединке за золото 3 июля будет Йозефина Вренш из Германии. Валерия Микитич в весе до 55 кг одержала победы над девушками из Болгарии и Польши, после чего в полуфинале не оставила шансов швейцарке Ане Эпп (12:0). Звание чемпионки Европы-U20 наша спортсменка в четверг оспорит с венгеркой Гердой Терек.

Кроме того, шанс на выход в финал имела Марта Гетманова (до 59 кг), но за шаг до главной схватки белоруска уступила Гюнай Гурбановой из Азербайджана. Соперница Марты в завтрашнем поединке за бронзу определится в утешительной сетке. Также сегодня на итальянский ковер выходили наши Кристина Куркина (до 68 кг) и Анна Пирская (до 76 кг), но обе девушки завершили выступления в предварительных схватках. 3 июля в борьбу за медали континентального форума вступят еще пять белорусок.