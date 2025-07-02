Белоруски Костенич и Микитич стали финалистками юниорского ЧЕ по борьбе

Выступающая в самой легкой категории до 50 килограммов Ксения Костенич по ходу турнира прошла соперниц из Словакии и Косово, а в полуфинале разобралась с россиянкой Виолеттой Бирюковой — 10:0. Противостоять белоруске в поединке за золото 3 июля будет Йозефина Вренш из Германии. Валерия Микитич в весе до 55 кг одержала победы над девушками из Болгарии и Польши, после чего в полуфинале не оставила шансов швейцарке Ане Эпп (12:0). Звание чемпионки Европы-U20 наша спортсменка в четверг оспорит с венгеркой Гердой Терек.
Кроме того, шанс на выход в финал имела Марта Гетманова (до 59 кг), но за шаг до главной схватки белоруска уступила Гюнай Гурбановой из Азербайджана. Соперница Марты в завтрашнем поединке за бронзу определится в утешительной сетке. Также сегодня на итальянский ковер выходили наши Кристина Куркина (до 68 кг) и Анна Пирская (до 76 кг), но обе девушки завершили выступления в предварительных схватках. 3 июля в борьбу за медали континентального форума вступят еще пять белорусок.