Белоруски Костенич и Микитич стали финалистками юниорского ЧЕ по борьбе

Выступающая в самой легкой категории до 50 килограммов Ксения Костенич по ходу турнира прошла соперниц из Словакии и Косово, а в полуфинале разобралась с россиянкой Виолеттой Бирюковой — 10:0. Противостоять белоруске в поединке за золото 3 июля будет Йозефина Вренш из Германии. Валерия Микитич в весе до 55 кг одержала победы над девушками из Болгарии и Польши, после чего в полуфинале не оставила шансов швейцарке Ане Эпп (12:0). Звание чемпионки Европы-U20 наша спортсменка в четверг оспорит с венгеркой Гердой Терек.