Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе

Садулаеву 29 лет, также он является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России. Садулаев не смог выступить на прошлогоднем чемпионате мира в Румынии — ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Визу для участия в чемпионате Европы нынешнего года в Братиславе борец также не получил.