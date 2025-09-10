Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе

Турнир пройдет 13—21 сентября в Загребе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Загребе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В состав российской команды по вольной борьбе, помимо Садулаева, вошли Муса Мехтиханов (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Садулаеву 29 лет, также он является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России. Садулаев не смог выступить на прошлогоднем чемпионате мира в Румынии — ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Визу для участия в чемпионате Европы нынешнего года в Братиславе борец также не получил.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.