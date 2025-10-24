Белоруска Демченко стала серебряным призером чемпионата мира-U23 по борьбе

Наша спортсменка завоевала серебро по итогам соревнований в весовой категории до 57 кг. В финале белоруска уступила олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира Акари Фудзинами из Японии, которая не потерпела ни одного поражения во взрослой карьере. По ходу турнира Демченко победила кубинку Яйнелис Санс, украинку Александру Хоменец и турчанку Эмине Чакмак. Ранее в нынешнем году Арина выиграла золото континентального форума-U23, два года назад на молодежном ЧМ Демченко (Мартынова) была третьей.
На медали турнира в Сербии сегодня претендовали и Ксения Тереня (до 65 кг) с Викторией Радьковой (до 68 кг), но обе белоруски остановились в утешительных раундах. Также в сетки за бронзу по итогам пятничных схваток попали Виктория Волк (до 53 кг) и Яна Третьяк (до 62 кг), свои поединки наши девушки проведут завтра. Владислава Кудин (до 59 кг) завершила участие на стадии ⅛ финала.
Кроме того, 24 октября выступления в Нови-Саде начали борцы вольного стиля, белорус Александр Гульник не сумел преодолеть барьер квалификации. В субботу на ковер выйдут Никита Демченко (до 70 кг), Никита Маевский (до 79 кг) и Павел Дятлов (до 125 кг), 26 октября на планетарном форуме-U23 выступят Никита Березун (до 61 кг) и Анатолий Громыко (до 65 кг).