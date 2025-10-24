Белоруска Демченко стала серебряным призером чемпионата мира-U23 по борьбе

Наша спортсменка завоевала серебро по итогам соревнований в весовой категории до 57 кг. В финале белоруска уступила олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира Акари Фудзинами из Японии, которая не потерпела ни одного поражения во взрослой карьере. По ходу турнира Демченко победила кубинку Яйнелис Санс, украинку Александру Хоменец и турчанку Эмине Чакмак. Ранее в нынешнем году Арина выиграла золото континентального форума-U23, два года назад на молодежном ЧМ Демченко (Мартынова) была третьей.