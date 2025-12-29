Ричмонд
Путин наградил олимпийского чемпиона Абдулбекова

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона 1972 года по вольной борьбе в составе сборной СССР Загалава Абдулбекова орденом Почета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Спорт РИА Новости

В документе отмечается, что Абдулбеков награжден за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

В понедельник Абдулбекову исполнилось 80 лет. Помимо победы на Олимпийских играх в Мюнхене, в его активе две золотые (1971, 1973) и бронзовая медаль (1969) чемпионатов мира, а также серебро (1973) и две бронзовые награды (1969, 1975) чемпионатов Европы. Кроме того, Абдулбеков являлся главным тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. В 2018 году он был введен в Зал славы Объединенного мира борьбы (UWW). С 2002 года занимает должность заместителя председателя дагестанского физкультурно-спортивного общества «Динамо».