Путин наградил олимпийского чемпиона Абдулбекова

В понедельник Абдулбекову исполнилось 80 лет. Помимо победы на Олимпийских играх в Мюнхене, в его активе две золотые (1971, 1973) и бронзовая медаль (1969) чемпионатов мира, а также серебро (1973) и две бронзовые награды (1969, 1975) чемпионатов Европы. Кроме того, Абдулбеков являлся главным тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. В 2018 году он был введен в Зал славы Объединенного мира борьбы (UWW). С 2002 года занимает должность заместителя председателя дагестанского физкультурно-спортивного общества «Динамо».