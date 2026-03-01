Ричмонд
Схватка Царукяна и Пулласа на RAF 06 закончилась массовой потасовкой

Боец UFC Арман Царукян провел схватку по грэпплингу против Джорджио Пулласа в Тампе (США).

Источник: Спортс"

Встреча завершилась победой Царукяна со счетом 5:3. Сразу после окончания поединка Арман толкнул оппонента и начал его бить.

Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь».

Арман Царукян выступил на стендап-концерте в Ереване.

