Мераб Двалишвили и Генри Сехудо проведут схватку по грэпплингу 18 апреля

Экс-чемпионы UFC Мераб Двалишвили и Генри Сехудо проведут грэпплинг-схватку в главном событии RAF 08. Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Филадельфии.

Последний бой Двалишвили в UFC состоялся в начале декабря — Мераб проиграл титульный бой Петру Яну.

Сехудо в декабре проиграл Пэйтону Тэлботту. Генри на серии из четырех поражений в UFC.

Схватка Царукяна и Пулласа на RAF 06 закончилась массовой потасовкой.

Мераб Двалишвили подписал контракт с борцовской лигой RAF. Он дебютирует 18 апреля.

