Мераб Двалишвили и Генри Сехудо проведут схватку по грэпплингу 18 апреля

Последний бой Двалишвили в UFC состоялся в начале декабря — Мераб проиграл титульный бой Петру Яну.
Сехудо в декабре проиграл Пэйтону Тэлботту. Генри на серии из четырех поражений в UFC.
Схватка Царукяна и Пулласа на RAF 06 закончилась массовой потасовкой.
Мераб Двалишвили подписал контракт с борцовской лигой RAF. Он дебютирует 18 апреля.
Узнать больше по теме
Биография Мераба Двалишвили: карьера и личная жизнь бойца UFC
Среди легковесов UFC иногда бывает сложно выделить явного лидера дивизиона. За несколько лет пояс поменял четырёх владельцев. Действующим его обладателем с недавнего времени является грузинский боец Мераб Двалишвили. Расскажем о биографии спортсмена, который в солидном для бойца возрасте вошёл в элиту единоборств.Читать дальше