Болгарские борцы потребовали отставки президента федерации

Поводом для недовольства стала инициатива Златевой по ограничению выступления за национальную команду иностранных спортсменов, даже тех, кто получил болгарское гражданство, а также категоричное требование проведения централизованной подготовки членов сборной страны. Многие из ведущих спортсменов, представители ЦСКА, требовали права продолжить подготовку к состязаниям со своим клубным тренером, россиянином Сосланом Фарниевым, ученики которого в составе сборной Болгарии завоевали высшие награды на Олимпиаде в Париже и чемпионате Европы в Братиславе. Собравшиеся выступали против дискриминации по национальному признаку.