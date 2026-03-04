Болгарские борцы потребовали отставки президента федерации

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Акция протеста борцов прошла в Софии перед зданием Министерства по делам молодежи и спорта Болгарии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции потребовали отставки президента Федерации борьбы Болгарии, пятикратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Станки Златевой, которая была избрана на этот пост в 2025 году.
Поводом для недовольства стала инициатива Златевой по ограничению выступления за национальную команду иностранных спортсменов, даже тех, кто получил болгарское гражданство, а также категоричное требование проведения централизованной подготовки членов сборной страны. Многие из ведущих спортсменов, представители ЦСКА, требовали права продолжить подготовку к состязаниям со своим клубным тренером, россиянином Сосланом Фарниевым, ученики которого в составе сборной Болгарии завоевали высшие награды на Олимпиаде в Париже и чемпионате Европы в Братиславе. Собравшиеся выступали против дискриминации по национальному признаку.
«Наша цель понятна: болгарский флаг должны защищать спортсмены, которые выросли в Болгарии и несут дух нашей школы. Болгарская борьба должна освободиться от своих зависимостей», — написала Златева в канун национального праздника, 3 марта, дня освобождения страны от османского владычества в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, отмечает Болгарское национальное радио.
Участники мирного протеста несли плакаты: «Нет расизму», «Отставка», «Станка — вон!», «Честность и уважение к спортсменам». Они категорично высказались против дискриминации в спорте.
Одним из недавних инцидентов, связанных с запретами Златевой, стало происшествие с юным борцом клуба из Плевена Нурдином Абдулаевым, многократным победителем состязаний в своей возрастной группе, которого не допустили до республиканских соревнований из-за отсутствия болгарского гражданства.
«Происходящее в болгарской борьбе — преступление», — заявил на митинге тренер юного борца Цоло Божилски.