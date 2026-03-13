UWW будет наказывать спортсменов после инцидента с украинским борцом

Объединенный мир борьбы (UWW) впредь будет штрафовать и дисквалифицировать спортсменов после инцидента, во время которого украинский борец повернулся спиной к флагам во время гимна России на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Об этом заявил первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».
«Федерация [UWW] приняла решение, что впредь такое поведение будет наказываться штрафом и дисквалификацией спортсмена. Об этом мне доложил технический делегат Международной федерации борьбы», — сказал Брюсов.
Он добавил, что этот поступок «ничего, кроме жалости не вызывает».
Инцидент произошел на молодежном чемпионате Европы (до 23 лет) во время церемонии награждения в весовой категории до 86 кг по вольной борьбе, где российский спортсмен Бозигит Исламгереев взял золото. Украинский борец Артур Костюк во время исполнения гимна России сошел с пьедестала и развернулся спиной к национальным флагам стран, Брюсов обратился к техделегату UWW c требованием рассмотреть этот эпизод.
Российские вольники выиграли на турнире девять медалей, из которых пять золотых, две серебряные и две бронзовые.
В январе UWW допустил к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 24 лет с флагом и гимном страны.