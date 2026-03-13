UWW будет наказывать спортсменов после инцидента с украинским борцом

Объединенный мир борьбы (UWW) впредь будет штрафовать и дисквалифицировать спортсменов после инцидента, во время которого украинский борец повернулся спиной к флагам во время гимна России на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Об этом заявил первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».