Садулаев назвал недопуск на Олимпиаду и ЧМ причиной продолжения карьеры

Недопуск на Олимпийские игры и чемпионаты мира мотивировал Абдулрашида Садулаева продолжать карьеру. Об этом двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал «Матч ТВ».
"Чем больше вам создают какие‑то проблемы и трудности, тем больше это мотивирует. Если бы меня спокойно допустили, например в Париж, или те же чемпионаты мира, то может, я и расслабился бы, и завершил карьеру, — сказал 29-летний Садулаев.
В 2024-м Садулаеву не дали допуск на олимпийский отборочный турнир, а ЧМ-2025 в Хорватии, а также две чемпионата Европы (в Румынии и Словакии) он пропустил из-за визовых проблем.
В конце апреля Садулаеву стал шестикратным чемпионом Европы, победив на турнире в Албании.