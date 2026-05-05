Садулаев назвал недопуск на Олимпиаду и ЧМ причиной продолжения карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе заявил, что чем больше ему создают проблемы и трудности, тем больше это мотивирует.

Источник: РИА "Новости"

Недопуск на Олимпийские игры и чемпионаты мира мотивировал Абдулрашида Садулаева продолжать карьеру. Об этом двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал «Матч ТВ».

"Чем больше вам создают какие‑то проблемы и трудности, тем больше это мотивирует. Если бы меня спокойно допустили, например в Париж, или те же чемпионаты мира, то может, я и расслабился бы, и завершил карьеру, — сказал 29-летний Садулаев.

В 2024-м Садулаеву не дали допуск на олимпийский отборочный турнир, а ЧМ-2025 в Хорватии, а также две чемпионата Европы (в Румынии и Словакии) он пропустил из-за визовых проблем.

В конце апреля Садулаеву стал шестикратным чемпионом Европы, победив на турнире в Албании.