Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений, сообщается на сайте организации.
Данное решение было принято бюро организации и вступает в силу немедленно. Россияне будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусы — BLR. На церемониях награждения будут играть гимны стран в случае завоевания их спортсменами золотых медалей.
Российские и белорусские борцы были отстранены с 2022 года, после чего в 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.