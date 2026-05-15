Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Объединенный мир борьбы снял все ограничения с российских спортсменов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений, сообщается на сайте организации.

Данное решение было принято бюро организации и вступает в силу немедленно. Россияне будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS, белорусы — BLR. На церемониях награждения будут играть гимны стран в случае завоевания их спортсменами золотых медалей.

Российские и белорусские борцы были отстранены с 2022 года, после чего в 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
