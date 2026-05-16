Российские самбистки завоевали три золота и одно серебро в первый день чемпионата Европы-2026

Маргарита Барнева стала лучшей в весовой категории до 50 кг. На пути к финалу она взяла верх над француженкой Сефорой Корше и Тамар Сухиашвили, а в поединке за золото превзошла белоруску Анфису Капаеву.
Яна Джумаева в категории до 59 кг начала с победы над хорваткой Снежаной Куфек, затем сломила сопротивление белоруски Татьяны Мацко и разгромила израильтянку Рони Нисимиан. В финале россиянка была сильнее болгарки Ивы Ивановой.
В категории до 72 кг сильнейшей стала Анастасия Филиппович, которой на пути также встретились представительницы Израиля и Белоруссии. Но ни Шакед Нисимиан, ни Анджела Жилинская не смогли с ней справиться. Не удалось это и грузинке Нино Оделашвили, вынужденной сдаться от рычага колена.
В категории свыше 80 кг судьба золота определялась в дуэли российской и белорусской самбисток. Альбина Чоломбитько катком проехалась по хорватке Милице Нескович, с трудом прошла грузинку Элене Кебадзе, но в финале в крайне напряженной битве уступила белоруске Марии Кондратьевой и осталась с серебром.